La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a insisté vendredi sur l'importance de rétablir des "relations économiques saines" entre les Etats-Unis et la Chine. La ministre de l'Economie et des Finances de Joe Biden s'est entretenue jeudi et vendredi avec le vice-Premier ministre chinois He Lifeng à San Francisco, dans le cadre du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) qui se tient dans la ville californienne du 12 au 18 novembre.

Les deux pays, qui entretiennent des relations tendues, cherchent à renouer depuis quelques mois grâce à des visites diplomatiques. "Rien ne peut remplacer la diplomatie en personne", a souligné Mme Yellen, se félicitant d'avoir eu des échanges "francs, directs et productifs" et "d'avoir eu l'occasion d'interagir avec le vice-Premier ministre à un niveau plus personnel".

Elle a annoncé qu'elle se rendrait elle-même à nouveau en Chine en 2024, sur invitation du dirigeant. Elle y était déjà allée début juillet. La Maison Blanche a de son côté fait savoir vendredi que Joe Biden rencontrera son homologue chinois Xi Jinping mercredi 15 nov embre dans la région de San Francisco, avec pour objectif de "gérer de manière responsable la rivalité" entre Washington et Pékin.

La confiance des consommateurs au plus bas depuis six mois

La confiance des consommateurs s'est amoindrie aux Etats-Unis en novembre contrairement aux prévisions, plombée par les craintes sur l'inflation, selon l'estimation préliminaire de l'Université du Michigan publiée vendredi.

C'est la quatrième fois d'affilée que ce baromètre mensuel se détériore, tombant de 5% en novembre à 60,4 points, au plus bas depuis six mois. Les analystes s'attendaient à ce qu'il reste au moins stable à 63,7 points, selon un consensus de Briefing.com. Sur un an, le moral de ménages a tout de même progressé de 6,5%, alors qu'il était à 56,7 points en novembre 2022. Il y a une "inquiétude sur les effets négatifs des hauts taux d'intérêt", a signalé la directrice de l'enquête, Joanne Hsu, dans un communiqué.

En revanche, l'enquête note une amélioration de 10% de la confiance chez le tiers supérieur des personnes interrogées possédant des actions. "Cela reflète le récent rebond du marché boursier", soulignent des économistes. Les attentes d'inflation,une mesure de l'enquête très surveillée par les marchés, voient la hausse des prix s'accélérer dans un an, à 4,4%, au plus haut depuis novembre 2022, au lieu de 4,2% estimé en octobre et surtout 3,2% en septembre. "L'accélération" de la perception de l'évolution des prix "n'était donc pas une erreur au mois d'octobre", a conclu Joanne Hsu.

L'inflation aux Etats-Unis est restée stable en septembre, à 3,4% sur un an selon l'indice PCE ou 3,7% selon l'indice CPI toujours un peu supérieur. Jeudi, le président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell a dit que la banque centrale américaine n'était pas sûre d'en avoir fait suffisamment pour continuer à freiner l'inflation, il a laissé la porte ouverte à une autre augmentation des taux si la hausse des prix ne ralentit pas.