L'association "La Grande Maison" de Tlemcen a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 9e édition du Prix littéraire Mohamed Dib (2022-2024), a indiqué un communiqué de l’association. La 9e édition sera consacrée au meilleur roman ou au meilleur recueil de nouvelles dans chacune des trois catégories du Prix: arabe, amazigh et français.

L’œuvre doit contenir 100 pages au minimum et doit être publiée pour la première fois auprès d’une maison d’édition algérienne entre le 6 janvier 2022 et le 5 janvier 2024. Les œuvres et les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 6 janvier 2024 à l’adresse électronique et à l’adresse postale de l’association "La Grande Maison".

Les conditions de participation restantes peuvent être consultées sur sont site électronique. Ont été primés lors de la précédente édition, Amel Bouchareb en langue arabe, Walid Sahli (langue amazighe) et Keltoum Staali (langue française). Créé en 2001, le Prix littéraire Mohammed-Dib a pour objectif de motiver la créativité littéraire chez les jeunes dans les trois langues : arabe, amazighe et française.