Contre les hémorroïdes, il existe des solutions naturelles : tisanes, bains de sièges mais aussi... huiles essentielles ! Découvrez les recettes efficaces pour soulager la congestion des vaisseaux sanguins.

Les hémorroïdes : tout le monde en a ! Il s'agit en effet d'un réseau de vaisseaux présents à l'état normal au niveau du rectum. Le problème survient lorsque l'un ou plusieurs de ces vaisseaux se dilatent, entraînant une congestion et parfois une thrombose. Simple gêne, douleurs vives et saignements sont alors les signes caractéristiques de la crise hémorroïdaire.

UNE SYNERGIE POUR DÉCONGESTIONNER

Dans un flacon de 15 ml, mélanger :

1 ml d'huile essentielle de cajeput, 1 ml d'HE de cyprès toujours vert

1 ml d'HE de géranium rosat

2 ml d'HE de patchouli.

Compléter avec de l'huile végétale de millepertuis et appliquer quelques gouttes de cette lotion sur les hémorroïdes, 2 fois par jour pendant 7 jours.

Déconseillé pendant la grossesse et en cas d'antécédents de cancer hormono-dépendant.

SOLUTION EXPRESS EN CAS DE CRISE HÉMORROÏDAIRE

On mise sur l'huile essentielle de lentisque pistachier, un excellent décongestionnant veineux. On en dilue 2 gouttes dans 1 cuillerée à café d'huile de calophylle et on applique 2 fois par jour autour de l'anus. Déconseillé durant les 3 premiers mois de grossesse.

LE CONSEIL EN +

En alternance avec les huiles essentielles, on peut appliquer sur les hémorroïdes du gel d'aloe vera pour favoriser la cicatrisation. En cas de fortes douleurs, on met à profit l'effet antalgique du froid en appliquant un glaçon.