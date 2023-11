Pénibles et parfois douloureuses, les crises hémorroïdaires sont souvent récidivantes. Nos solutions pour éviter l'apparition d'une nouvelle crise.

Hémorroïdes: des fibres et de l'eau

Misez sur les fibres, qui ramollissent les selles et augmentent leur volume, facilitant ainsi leur expulsion. A privilégier ? Les fruits frais, les crudités, les légumes cuits et les céréales complètes. En revanche, évitez l'excès de fromages, de pain blanc et de viandes, qui fermentent et ralentissent le transit.

L'eau favorise l'hydratation des selles et donc leur ramollissement. Chaque jour, il est recommandé de boire entre 1,5 et 2 litres : au choix, de l'eau riche en sels minéraux, comme Hépar ou Contrex, des jus de fruits, du thé, de la soupe... En revanche, évitez l'alcool, qui dilate les vaisseaux.

Hémorroïdes: que faire en cas de crise?

- Dès les premiers symptômes, prenez des antalgiques afin de calmer la douleur. Evitez l'aspirine, qui risque d'accentuer les saignements.

- Pour atténuer suintements et saignements, vous pouvez prendre des veinotoniques jusqu'à six fois par jour, sur trois ou quatre jours (en vente libre en pharmacie).

- Pour limiter les irritations et la tuméfaction, appliquez localement une crème contre les hémorroïdes. Ce traitement est à prendre sur une courte période, une à deux semaines au maximum. Les crèmes soulagent la gêne mais si celle-ci persiste, consultez votre médecin.

- Contre l'inflammation, et si leur introduction n'est pas trop douloureuse, pensez aux suppositoires (une semaine).

- S'il n'y a aucune amélioration au bout de trois ou quatre jours, consultez votre médecin.

Hémorroïdes: pas de tabou

Aussi gênant que fréquent, ce problème intime est très souvent l'objet d'un tabou. En parler relève parfois d'une mission impossible. Tantôt, on craint que l'équipe de la pharmacie n'offre pas assez de discrétion. Tantôt, on se sent bien trop gênée à l'idée de montrer son intimité au médecin... Résultat, seulement une personne sur trois consulte pour ses hémorroïdes.

Il ne s'agit pas toujours d'une maladie. A l'état normal, ce sont des formations veineuses et artérielles présentes à la naissance dans l'anus, explique le Dr Benoît Mory, proctologue. Elles participent à la rétention des selles molles et des gaz. On en distingue deux types : les hémorroïdes externes sont situées au-dessous de l'anus ; les internes se logent dans la partie haute du canal anal.

Hémorroïdes: quand ça se complique

Tout se complique lorsque ces veines se mettent soudain à gonfler en raison d'une augmentation du flux sanguin ou d'un relâchement des tissus de soutien : c'est la fameuse crise d'hémorroïdes, qui se manifeste par une gêne locale, des démangeaisons et une pesanteur anale. Parfois, ces symptômes s'accompagnent de saignements et, dans de rares cas, de douleurs. La plupart d'entre elles guérissent en une à deux semaines. Elles auront cependant tendance à réapparaître (on parle alors d'évolution par poussées) si rien n'est fait.

Hémorroïdes: levez-vous

La position assise exerce une pression accrue sur les veines hémorroïdaires. A la longue, elle peut entraîner leur congestion et favoriser ainsi la survenue d'une crise. Levez-vous souvent de votre siège et faites quelques pas afin de relancer la circulation sanguine. Et ne restez pas trop longtemps assise aux toilettes. Dans cette position, les muscles de l'anus sont relâchés, ce qui provoque un afflux de sang.