Promu cette saison en championnat de Nationale 1 de basketball (messieurs), une année après sa création, le Club sportif de Tlemcen table sur une deuxième accession de suite, a indiqué, mercredi, son président Amine Merzoug.

"Nous abordons le nouvel exercice avec de grosses ambitions. Notre objectif est de signer une deuxième accession de rang. Ce sera un véritable exploit pour notre club créé en août 2023", a déclaré le premier responsable du CST à l’APS.

Lors du championnat de National 1, dont le coup d’envoi sera donné vendredi prochain, la formation des "Zianides" évoluera dans le groupe Centre-ouest, un groupe que le même dirigeant a qualifié "d’équilibré". "J’estime que toutes les équipes qui forment notre groupe partent à chances égales. Notre objectif premier sera de terminer la première phase du championnat à la première ou la deuxième place pour avoir accès aux Play-off qui regrouperont les deux premiers de chacune des deux poules avec comme enjeu deux billets pour l’Excellence", a encore précisé Amine Merzoug.

Pour réaliser cet objectif, le CST a commen cé tôt sa préparation d’intersaison, puisque cette équipe a bouclé cette semaine près de deux mois et demi de travail intense, selon son président, ajoutant qu’il était "temps pour que la compétition officielle démarre enfin". Côté effectif, ce club est parvenu à recruter quelques nouveaux joueurs, notamment trois basketteurs venus du CR Beni Saf, pensionnaire de l’Excellence, tout en gardant l’ossature de l’effectif qui a composté son billet pour le deuxième palier, a encore souligné le même responsable.

Ce dernier s’est dit, en outre, "réjoui" de la récente visite du président de la Fédération de basket-ball (FABB), Djamel Bouarifi, à Tlemcen pour féliciter son équipe après son accession et œuvrer avec les autorités locales pour aider l’équipe sur le plan financier. "Une démarche tombée à point nommé au vu des difficultés énormes auxquelles on fait face sur le plan financier, sachant que notre club comptabilise pas moins de 300 joueurs et joueuses, toutes catégories confondues", a-t-il fait savoir. Par ailleurs, le président du CST a indiqué que le patron de la FABB a proposé, au cours de sa visite à Tlemcen, la création d’une Ligue de wilaya de la discipline, dans le cadre de la relance de cette discipline dans la ville des "Zianides" après plusieurs années de disette.

D’ailleurs, seulem ent quatre équipes de la wilaya de Tlemcen activent dans les différents championnats de basket-ball, "alors que cette discipline était très pratiquée dans notre wilaya par le passé", a regretté Amine Merzoug.