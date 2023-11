Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, animera jeudi (10h00) un Workshop à l'Université Alger 3 de Dely Ibrahim (Alger), en présence des étudiants et des enseignants sous le thème : "Préparation de la Coupe d’Afrique des nations 2019 et facteurs de réussite", a annoncé la Fédération algérienne (FAF) mardi dans un communiqué publié sur son site officiel.

"Sur invitation de l'Institut de l'Education physique et sportive (IEPS) de le sélectionneur national Djamel Belmadi animera le jeudi 9 novembre à partir de 10h00 un Workshop à l'Université Alger 3 de Dely Ibrahim, en présence des étudiants et des enseignants sous le thème : "Préparation de la Coupe d’Afrique des nations 2019 et facteurs de réussite", précise la même source.

Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre "des activités de proximité du sélectionneur national, est destinée aux étudiants et au corps enseignant qui ont souhaité un partage d'expérience et des échanges sur des aspects liés au travail de terrain (technique, tactique, physique, mental, management, organisation)", souligne la FAF.

Ce ren dez-vous intervient quelques jours avant le prochain rassemblement des "Verts", prévu à partir du lundi 13 novembre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en vue des deux premiers matchs des qualifications de la Coupe du monde 2026, dont la phase finale aura lieu aux Etats-Unis, au Canada, et au Mexique. Les coéquipiers du capitaine Riyad Mahrez (Al-Ahly/ Arabie saoudite) entameront les qualifications en recevant la Somalie le jeudi 16 novembre 2023 au stade Nelson-Mandela de Baraki à Alger (18h00), avant de se rendre à Maputo pour défier le Mozambique, le dimanche 19 novembre au Estadio nacional do Zimpeto (14h00), pour le compte de la 2e journée.