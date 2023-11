Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a été reçu mardi à Bucarest dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Roumanie, par le président du Sénat roumain, Nicolae Ciuca, indique un communiqué du ministère. La rencontre a constitué "une occasion pour affirmer la forte volonté politique animant les deux pays pour raviver le patrimoine historique commun et saisir les opportunités disponibles en vue de renforcer les relations de coopération et de partenariat" entre l'Algérie et la Roumanie.

Les deux parties ont salué le rôle de la diplomatie parlementaire en soutien à la nouvelle dynamique que connaissent les relations Algéro-roumaines, dans le contexte de la formation de groupes d'amitié parlementaire des deux côtés.

M. Attaf s'entretient avec son homologue roumaine à Bucarest

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, s'est entretenu "longuement", mardi à Bucarest, avec son homologue roumaine, Mme Luminita Odobescu, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Roumanie, a indiqué un communiqué du ministère.

Les entretiens ont principalement porté sur l'évaluation des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans différents domaines tels que le commerce, l'énergie, la formation, l'enseignement supérieur et l'agriculture, ainsi que du fonctionnement des mécanismes encadrant les relations algéro-roumaines, selon la même source.

"Dans une optique ambitieuse et pragmatique, les deux parties sont convenues des objectifs et priorités de la coopération bilatérale pour la période à venir ainsi que du calendrier des prochaines échéances bilatérales, dont la prochaine session de la Commission mixte de coopération économique et technique", a précisé le communiqué. Les deux ministres ont, par ailleurs, passé en revue les développements de la situation aux niveaux régional et international et procédé à un échange de vues , notamment sur la cause palestinienne "à la lumière de la terrible tragédie et des souffrances endurées par le peuple palestinien dans la bande de Ghaza assiégée devant l'incapacité du Conseil de sécurité à assumer sa responsabilité".

Ils ont également "échangé et partagé des analyses sur les développements dans les régions d'appartenance des deux pays", notamment la crise ukrainienne, les crises au Mali et au Niger, et la question du Sahara occidental, a ajouté la même source. Au terme de la rencontre, les deux parties se sont félicitées du succès de la session de formation conjointe sur la sécurité et la paix au Sahel, organisée à Alger en octobre dernier au profit des représentants de nombreux pays africains, convenant de perpétuer et d'étendre cette initiative à l'avenir, en sus de la coordination au sein des organisations internationales, selon la même source.