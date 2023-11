Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a rencontré, mardi au siège de l'ambassade d'Algérie à Bucarest, des représentants de la communauté nationale établie en Roumanie, au terme de sa visite de travail dans ce pays, indique un communiqué du ministère.

La rencontre, à laquelle a pris part l'ambassadeur d'Algérie en Roumanie, Abdelmadjid Naamoune, a été "l'occasion d'écouter les préoccupations des citoyens algériens dans leur pays de résidence et de les informer des résultats de la visite du ministre à Bucarest et des derniers développements sur la scène nationale", précise le communiqué.

A cette occasion, le ministre a souligné "l'intérêt particulier accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la dimension humaine dans les relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et les différents pays amis et partenaires", rappelant les mesures décidées par le président de la République pour la prise en charge des préoccupations de la communauté nationale à l'étranger et la défense de ses intérêts.

Projet de loi relatif à la presse écrite et à la presse électronique Le projet vise à promouvoir la performance des médias nationaux (ministre)

Le ministre de la Communication, M. Mohamed Laagab, a affirmé, mardi à Alger, que le projet de loi relatif à la presse écrite et à la presse électronique visait principalement à promouvoir la performance des médias nationaux.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux réponses aux préoccupations et questions des députés sur le texte du projet de loi relatif à la presse écrite et à la presse électronique, le ministre a précisé que l'objectif principal de ce projet était d'"organiser le secteur et de promouvoir la performance des médias nationaux". Répondant à la question d'un député sur les délais de délivrance d'autorisations pour la création de journaux électroniques et de la presse écrite selon le texte du projet, M. Laagab a fait savoir que l'article y afférent "prévoit la délivrance immédiate de l'autorisation si le dossier soumis est conforme aux conditions requises", assurant que certains articles "peuvent être reformulés pour éviter toute ambiguïté". Par ailleurs, le ministre a indiqué que les textes re latifs au journaliste professionnel, à la carte professionnelle et à l'autorité de régulation "sont désormais prêts", ajoutant qu'une réflexion est en cours sur "une initiative permettant la création d'un fonds de soutien aux journalistes en vue d'améliorer leurs conditions socio-professionnelles".

Il a rappelé à cet égard que "le président de la République a appelé à plusieurs reprises les journalistes à s'organiser à travers des syndicats représentatifs de manière à défendre leurs droits et leur permettre de se développer".

M. Laagab a en outre insisté sur "l'importance du soutien de l'Etat à la presse écrite même si les imprimeries publiques sont en difficulté", ce qui a d'ailleurs nécessité, a-t-il dit, "l'intervention du président de la République, qui a ordonné la restructuration de ces imprimeries". A une question sur l'exigence d'expérience pour le directeur de publication (15 ans selon le texte du projet de loi), le ministre a indiqué que le texte de l'article relatif à cette exigence visait à "élever le niveau et la performance des médias et non à restreindre la création de nouveaux journaux, qu'ils soient électroniques ou de la presse écrite".