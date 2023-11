Les services de police de Sid Bel Abbes ont réussi à saisir 130,2 grammes de cocaïne et des quantités d’autres types de stupéfiants, avec l’arrestation de six individus, a-t-on appris mardi de la cellule d’information et de communication de la Sûreté de wilaya.

La même source a précisé que cette affaire fait suite à l’exploitation par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire d’informations, selon lesquelles des individus activaient dans le trafic de drogues dures et de psychotropes dans la ville de Sidi Bel Abbes.

Une enquête a été ouverte par les mêmes services et, après la surveillance des mouvements des suspects, ces derniers ont été arrêtés au niveau de plusieurs sites de la ville de Sidi Bel Abbes en possession de quantités de drogues dures, notamment 130,2 gr de cocaïne, 15,9 gr de "Tchouchna" (drogue dure) et 1,2 gr de crack (drogue dure) destinés au trafic, ainsi que 420 comprimés de psychotropes et du kif traité.

Après l’accomplissement de l’ensemble des procédures légales, les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, a-t-on indiqué.