Un total de 10.468 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 27.000 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie occupée, a annoncé mardi le ministère palestinien de la Santé. Ce bilan est toujours provisoire, au vu de la poursuite de l'agression sioniste qui en est à son 32e jour et des corps de martyrs toujours ensevelis sous les décombres. En outre, quelque 70% des habitants de la bande de Ghaza ont été forcés de quitter leurs maisons en raison de l'agression sioniste continue contre l'enclave palestinienne, selon les autorités palestiniennes.