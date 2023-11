"Loin des regards du monde et des gros titres, le conflit au Soudan continue de faire rage. Dans tout le pays, une crise humanitaire inimaginable se déroule, alors que de plus en plus de personnes sont déplacées par les combats incessants", a déclaré mardi Dominique Hyde, directrice des relations extérieures du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), lors d'un point de presse à Genève.

"La guerre qui a éclaté sans avertissement a transformé des maisons soudanaises auparavant paisibles en cimetières", a déclaré Mme Hyde, qui vient d'entamer une mission de plusieurs jours au Soudan. Selon les chiffres du HCR, 4,5 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays depuis le début du conflit en avril, tandis que 1,2 million ont fui vers les pays voisins. "Nous sommes très préoccupés par le fait qu'ils n'ont pas accès à la nourriture, à un abri, à l'eau potable ou à d'autres produits de première nécessité", a-t-elle souligné, citée dans un communiqué de l'ONU. La situation sanitaire dans le pays est catastrophique. Rien qu'entre la mi-mai et la mi-septembre, plus de 1.200 en fants de moins de 5 ans sont morts dans l'Etat du Nil Blanc en raison d'une épidémie de rougeole combinée à des niveaux élevés de malnutrition, a-t-elle ajouté.