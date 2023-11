Quelque 340 escrimeurs dont 155 dames représentant 45 pays prendront part à l'étape d'Alger de la Coupe du monde 2023 de Sabre (messieurs et dames), prévue du 9 au 12 novembre à La Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger, a annoncé mardi le directeur de l'organisation Samir Hammoudi.

"L'étape d'Alger de la Coupe du monde de sabre verra la participation de 340 escrimeurs dont 155 dames représentant 45 pays et à leur tête l'Italie, le Japon, les Etats-Unis, alors que l'Algérie sera représentée par 22 athlètes dont 11 dames.", a précisé Samir Hammoudi lors d'une conférence de presse animée à l'hôtel Mercure à Ain-Benian (Alger).

Le même responsable a fait savoir que "l'Algérie compte organiser une compétition à la hauteur de sa notoriété dans l'objectif de lancer cette discipline au plan international comme elle a l'habitude de le faire lors des années précédentes.", soulignant que " tout est fin prêt au niveau de la salle abritant cet évènement (...) les délégations commencent à rallier Alger et seront hébergées dans les me illeures conditions.". A cet égard, le cahier des charges de la compétition prévoit l'hébergement des athlètes dans des hôtels de 4 ou 5 étoiles. "Les délégations seront hébergées au niveau des hôtels Aurassi, le Mercure d'Ain-Benian et Radisson à Hydra.

La délégation japonaise a été la première à rallier Alger emmenée par la championne du monde à Milan (Italie), Misaki Emura, première japonaise couronnée au sabre en juillet dernier. De son côté, l'entraîneur de la sélection féminine Zahra Guamir a indiqué que "l'étape d'Alger sera l'occasion pour les athlètes algériens messieurs et dames de se frotter au haut niveau et faire partie des tableaux 64 et 32 afin de glaner le maximum de points dans l'optique d'une qualification aux Jeux olympiques 2024 de Paris. Les escrimeuses Saoussene Boudiaf et Zahra Kahli qui ont bénéficié d'une bourse pour s'entraîner à l'étranger auront à cœur de monter sur le podium.

Pour rappel, les escrimeuses Saoussene Boudiaf, Zahra Kahli, Kaouther Mohamed-Belekbir et Abik Bounkeb (par équipes) ont validé leur billet aux JO 2024 de Paris. Les épreuves individuelles (messieurs et dames) auront lieu du 9 au 11 novembre, alors que la quatrième et dernière journée sera consacrée aux épreuves par équipes (du 7h30 au 17h00), selon le programme de la compéti tion établi par les organisateurs. Pour le bon déroulement de la compétition, l'instance internationale a désigné un bureau technique composé de 33 membres et 20 juges internationaux diplômés du Master en arbitrage. L'Algérie avait organisé du 10 au 13 novembre 2022 à la salle Harcha-Hacène d'Alger une étape de la coupe du monde de Sabre (messieurs et dames).