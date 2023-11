L'équipe de handball (messieurs) du MC Saïda jouera, vendredi prochain, son premier match de la nouvelle saison du championnat de l’Excellence, en rendant visite au HBC El Biar pour le compte de la 2e journée, après avoir profité de l’arrêt de compétition, pendant près de trois semaines, pour rattraper le retard important dans ses préparatifs d’avant saison.

Ce retard avait incité la direction du MCS à demander le report de son premier match, une doléance acceptée par la Fédération algérienne de la discipline, avant que l’arrêt des activités sportives, en solidarité avec le peuple palestinien, ne vienne arranger davantage les affaires du staff technique des Vert et Rouge.

Une trêve coïncidant avec l’intervention des autorités locales pour remettre de l’ordre dans la maison de l’équipe qui a failli même déclarer forfait pour l’actuel exercice, en raison d’interminables problèmes financiers, ayant causé le départ de plusieurs joueurs, l’été dernier. Pour compenser tous ces départs vers d'autres équipes, dont la plupart activant dans le championnat d’Excellence, la directio n du 'Mouloudia' a recruté pas moins de sept nouveaux joueurs, issus principalement des jeunes catégories et manquant d’expérience du niveau supérieur. Un paramètre qui constitue le principal souci du staff technique dirigé par l'entraîneur Dahmani Bellemou, selon ce technicien. Le coach du MCS misera également sur les jeunes du club, qui évoluaient la saison passée dans les catégories des cadets et des juniors, à l'image d'Aïmer, Atik et Bakdi, a-t-il encore fait savoir.

Cependant, le manque de compétition de ces joueurs risque de leur jouer un mauvais tour, reconnaît Dahmani Bellemou, qui a œuvré, tout au long des précédentes séances d’entraînement, à parfaire la cohésion entre les nouveaux et les anciens joueurs.

Une opération qui n’a pas été menée de la meilleure manière possible, en raison de l’absence de matchs amicaux, puisque les gars de Saïda se sont contentés d'en disputer un seul contre le MC Oran, club relégué en deuxième palier, ce qui est peu pour une équipe qui a, de surcroît, enregistré un retard sensible dans le lancement de sa préparation d’intersaison.

Redonner à la formation ses lettres de noblesse

Face au MCO, les protégés de Bellemou ont, toutefois, laissé une bonne impression en parvenant à renverser leur adversaire après un début de match difficile. Une victoire qui devrait les mettre en confiance avant d’entrer en scène dans la compétition officielle, s’est réjoui leur entraineur, qui fait du maintien parmi l’élite son "défi" principal.

D'autre part, la direction du club, qui était sur le point de se retirer avant le début de la compétition, cherche à s'offrir les moyens financiers nécessaires pour faire face aux charges de l’équipe et honorer ses engagements envers les joueurs qui ont besoin d’être régularisés pour garder leur motivation.

Une mission qui s’annonce difficile, sachant que leur équipe, qui jouera dans le groupe A composé de 12 clubs, sera appelée à effectuer de longs déplacements à travers différentes régions du pays, au cours desquels un parcours total estimé à 15.000 km sera parcouru, nécessitant de gros moyens financiers.

Outre l’engagement des autorités locales pour accompagner le club, la direction de ce dernier table également sur le concours des proches de l’équipe parmi les hommes d’affaires. Le récent geste de l’un de ces derniers, en dotant les joueurs de tenues sportives, s’inscrit d’ailleurs dans ce registre, lequel geste a énormément été loué par la direction du MCS.

Parallèlement, le club, assisté par les autorités locales, s’est lancé à la conquête d’un contrat de parrainage auprès des opérateurs économiques activant dans la région, a-t-on appris de la direction du 'Mouloudia', estimant qu’il s’agit là du seul moyen pour éviter la déperdition du club et la relance de son école, jadis considérée comme l’une des meilleures sur la scène de la petite balle algérienne.