Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi a clôturé, lundi au Centre technique national de Sidi Moussa, ses rencontres avec les présidents des Ligues de wilayas, en réunissant cette fois-ci, ceux du sud et du centre du pays, a indiqué l'instance fédérale.

Comme lors des deux derniers tours de table avec leurs homologues de l'ouest, du sud-ouest et de l'est, le président de la FAF a convié les présidents de Ligues, à savoir ceux de Tamanrasset, Laghouat, Illizi, El-Oued, Ghardaïa, Bejaia, Blida, Tipasa, Tizi-Ouzou, Médéa, Djelfa, Aïn Defla, Alger, Bouira, Chlef et Boumerdès à présenter chacun la situation de l’activité footballistique de sa wilaya, précise la FAF dans un communiqué publié sur son site officiel.

Selon la même source, Sadi a écouté les interventions des présents et a pris acte des doléances émises par les différentes Ligues, tout en saluant le travail accompli, au quotidien, pour le bon fonctionnement de ses démembrements qui représentent les piliers de la pyramide du football national.

Profitant de cette rencontre, le premier responsable de la FAF a instruit les présidents des Ligues de rester à l’écoute des acteurs de la base, de poursuivre les efforts pour garantir une bonne gouvernance, mais aussi de prendre des initiatives et de répondre autant que possible aux préoccupations des clubs en prenant en considération les spécificités territoriales et structurantes de chaque ligue, conclut la FAF.

Pour rappel, ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du renforcement du dialogue et de la concertation avec la base et les acteurs du football amateur, inscrits au programme d’action du Président de la FAF et de son bureau fédéral.