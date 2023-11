L’eslicarbazepine rendrait la gestion quotidienne de la maladie plus simple pour les malades atteints d’épilepsie.

Un médicament que l’on ne prend qu’une seule fois par jour pour stopper les crises d’épilepsie se révèlerait tout aussi efficace qu’une médicament à prendre deux fois, selon une nouvelle étude financée par le laboratoire portugais BIAL-Portela & Ca., et qui sera présenté le 19 avril à lors du congrès annuel de l’Académie américaine de neurologie, à Vancouver (Canada)

"Avoir une option thérapeutique qui permet de ne prendre un médicament qu’une seule fois par jour peut être intéressante pour les patients nouvellement diagnostiqués qui ont besoin d’apprendre à gérer leur traitement". "L'étude montre que l’eslicarbazépine serait aussi efficace que la carbamazépine pour prévenir les crises d’épilepsie, un médicament plus ancien et plus prescrit dont il est dérivé," a déclaré le Dr Sean Hwang, neurologue au Centre de soins de l’épilepsie de Great Neck, à New York (Etats-Unis). Actuellement la carbamazepine, commercialisé au début des années 60, est le premier médicament prescrit aux patients qui souffrent de crises d’épilepsie, que ces crises soient partielles (sans perte de connaissance) ou complexes (avec perte de conscience). Une étude menée sur les deux médicaments a révélé que 71% des patients qui prenaient de l’eslicarbazépine et 76% de ceux qui prenaient la carbamazépine n’avaient pas connu de crise pendant au moins 6 mois.