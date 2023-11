Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a entamé lundi soir une visite de travail en République de Roumanie, à l'invitation de son homologue, Luminita Odobescu, indique un communiqué du ministère. "Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays, ainsi que les échanges de vues et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", précise le communiqué.