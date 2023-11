Un total de 4.073 opérateurs économiques de la wilaya de Tiaret s’appuient sur la plateforme numérique Jibaitik pour déclarer leurs impôts à distance, a-t-on appris lundi auprès du Directeur de wilaya des Impôts, Ahmed Benyahia Benchergui.

Cette plateforme numérique interactive, lancée au centre de wilaya des impôts en 2018, a prouvé son efficacité et sa souplesse, ce qui explique l’engouement des opérateurs économiques, qui sont au nombre de 4526 inscrits au centre des impôts, pour ce nouveau mode de paiement des impôts dés son adoption. L’apport de cette plateforme a permis de réduire la tension relevée au niveau des guichets de déclaration fiscale, les 19 et 20 de chaque mois, après qu'il soit devenu possible pour les opérateurs de déclarer leurs impôts et de consulter leur situation fiscale sans avoir besoin de se déplacer au centre, a ajouté le même responsable.

Ces résultats ont été obtenus grâce à des réunions de coordination avec des experts-comptables agréés, ainsi qu'avec des représentants de groupes professionnels, tels que l’Union nationale des commerçants et artisans et la Chambre de commerce et de l'industrie, au cours desquelles des explications ont été données sur les avantages de cette initiative, qui permet à l’opérateur d’accéder à la plateforme dans un délai maximum de 48 heures, après l'inscription volontaire et l'obtention d'un numéro secret, selon M. Benchergui.

Il a souligné que les opérateurs inscrits dans ce centre activent dans plusieurs secteurs, tels que les entreprises de construction, les bureaux de comptabilité et d'études, les grossistes, les pharmaciens, les cliniques médicales, les carrières, les minoteries, les transports, les stations-service et diverses unités de production.

Pour généraliser le travail avec cette plateforme numérique, le directeur régional des impôts de la région de Chlef , Hassan Belmokhtar, a présidé dimanche la cérémonie de lancement de la plateforme numérique "jibaitik" au centre des impôts de proximité de la ville de Tiaret, en présence du wali de Tiaret, Ali Bougherra.

A cette occasion, M. Belmokhtar a indiqué à l’APS que cette plateforme numérique offre plusieurs avantages aux assujettis au régime fiscal pa ti el, ainsi qu'aux citoyens résidant dans sa juridiction géographique, en matière de déclaration à distance de leurs impôts et l’obtention des documents sans avoir à se déplacer. Par ailleurs, cette plat eforme aide les agents de l'administration fiscale dans les opérations de contrôle, les recouvrements et la collecte d’informations pour rendre le système fiscal efficace et flexible, selon le même responsable.

Il a, en outre, indiqué que la plateforme Jibaitik a été précédée par d'autres plateformes, notamment Moussahamatik , en plus du site électronique de la Direction Générale des Impôts, qui permet aux citoyens de consulter le système juridique du secteur, de copier les documents fiscaux et de communiquer avec l'administration centrale par courrier électronique.

Depuis le début de cette année, le Centre des Impôts de proximité de la ville de Tiaret a recensé 14.285 inscrits au régime fiscal partiel des travailleurs des professions libérales et 1.438 entreprises et artisans bénéficiant d'avantages fiscaux, à l’instar des entreprises créées dans le cadre de l’Agence nationale de soutien à l'entrepreneuriat, la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) et l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), ainsi que les citoyens concernés par l’imposition sur l’habitat, les locaux commerciaux et autres.