Le coup d’envoi de la campagne de cueillette de dattes a été donné, lundi après-midi dans une exploitation phoenicicole privée dans l’oasis de M’doukal (120 km de Batna). Selon les explications fournies sur place, les services agricoles espèrent atteindre une production de dattes de plus de 20.600 quintaux au cours de la campagne agricole en cours (2023-2024), dont 15.600 quintaux dans la daïra de Barika qui comprend les communes de M’doukal, de Bitam et de Barika.

Il a été fait référence aux différentes variétés de dattes qui font la renommée de la région, notamment Deglet Nour, la datte blanche et El Ghars. Une région où la superficie plantée en palmiers s’étend sur 150 hectares sur une surface phoenicicole totale de 207,5 hectares à travers la wilaya de Batna.

En marge du coup d’envoi de la campagne de cueillette, une exposition a été organisée, mettant en valeur les différents produits agricoles, en plus des variétés de dattes propres à cette région, et de certains produits dérivés comme le café (obtenu par torréfaction et trituration des noyaux) et la confiture de dattes.

Le wali de B atna, Mohamed Benmalek, a longuement écouté les préoccupations exprimées par des producteurs locaux de dattes qui souhaitent, notamment, l’extension de l’ancienne oasis et le renforcement du système d’irrigation afin de développer la culture du fruit, les palmeraies de cette région étant toujours irriguées de façon traditionnelle.

Le chef de l’exécutif local a promis d’apporter le soutien nécessaire et d’accompagner les agriculteurs en fonction des moyens disponibles afin de renforcer cette filière. Au cours de sa visite dans la commune de M’doukal, M. Benmalek a également donné le coup d’envoi d’un projet de construction d’une salle de soins, avant d’inspecter une pépinière réalisée dans le cadre d’un investissement privé comprenant 12.000 oliviers.