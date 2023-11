Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani, a présidé, lundi à Alger, une réunion consacrée à la présentation de la stratégie du secteur à l'horizon 2030, indique un communiqué du ministère.

S'exprimant à l'occasion de la présentation de cet exposé par l'inspecteur général du ministère, en présence des cadres centraux, M. Badani a affirmé que "la nouvelle stratégie repose sur des données pratiques et des chiffres précis, qui permettront une concrétisation optimale de ses objectifs", précise la même source.

Cette stratégie vise le développement de l'aquaculture marine et continentale, la promotion de la pêche en haute mer pour l'exploitation de nouvelles zones de pêche permettant d'augmenter la production, le renforcement des capacités nationales en matière de construction et de réparation navale et le soutien et la formation des professionnels de la pêche et de l'aquaculture, conclut le communiqué.