La mise à jour des connaissances des praticiens de la région sur les maladies vectorielles et les techniques d’enquête épidémiologique y afférentes sont les principaux thèmes des journées de formation lancées lundi à Ghardaïa par la direction de la Santé et de la population.

Cette session de formation de trois jours sera mise à profit pour évaluer la situation de ces pathologies dans la région de Ghardaïa, et débattre des questions liées à la gestion technique de ces pathologies, au renforcement du système de gestion ainsi qu'à la mise à jour des connaissances de lutte, a expliqué à l’APS le Dr Mohamed Hamou, expert de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et spécialiste des maladies tropicales.

Ces journées de formation théoriques et pratiques sur le terrain, qui réunissent les professionnels du secteur de la Santé et les opérateurs locaux, notamment les membres des services d’hygiène des collectivités locales, les forestiers et responsables de l’environnement, sont une occasion d’évaluer les réalisations enregistrées dans le domaine de lutte contre les maladies vectorielles (paludisme, virus West n ile et leishmaniose), a indiqué le Dr Hamou.

Aussi, les participants auront à plancher sur des programmes destinés à corriger les dysfonctionnements du secteur et à prévoir ses perspectives dans le cadre d’une approche globale en la matière à même de garantir une meilleure qualité de santé et de prise en charge des patients de ces maladies vectorielles, a-t-il poursuivi. Il a, dans ce cadre, plaidé en faveur d'une approche préventive incluant l'ensemble des intervenants dans les domaines médical, hygiène de l’environnement, et de l'élaboration d'une stratégie qui met l'accent sur les premiers soins et la prise en charge des malades comme moyen efficace de pallier à la propagation de ces pathologies.

Et d’ajouter que la détérioration de l’hygiène environnementale constitue un élément de la prolifération des vecteurs potentiels de ces maladies, particulièrement (les rats, les moustiques et autres insectes ou animaux). De son côté, le directeur local du secteur, Dr Ahmed Zenati, a indiqué à cette occasion que cette rencontre, organisée en faveur des professionnels de la santé de Ghardaïa, s'inscrit dans le cadre d’un

programme de formation visant à actualiser les connaissances sur ces pathologies et à favoriser la communication entre les différents praticiens.

Ces journées de formation permet tent de "mettre à niveau les services de santé et améliorer la qualification de son capital humain (médecins et paramédicaux) pour relever les défis auxquels nous faisons face" a soutenu Dr Zenati.

Il a également mis en relief les actions engagées, en coordination avec les différents intervenants, dans la gestion de ces pathologies, notamment le virus West Nile et la mise en place de mécanismes efficaces favorisant le professionnalisme, la formation et l'évaluation, notamment en matière d’anticipation dans le diagnostic et le suivi médical des patients.