Deux établissements publics hospitaliers (EPH) seront réceptionnés et mis en service "avant la fin de l’année en cours" dans la wilaya de Tébessa, a indiqué lundi le directeur de wilaya de la santé, Rabi Mezahoud.

Il s’agit de l’EPH 4 mars 1956 d’une capacité de 120 lits au chef-lieu de wilaya et d'un autre de 60 lits dans la commune d’El Ogla, a précisé le même responsable. Les travaux de réalisation et d’équipement des deux structures sont entièrement achevés, selon le même cadre qui a indiqué que des actions d’aménagement extérieur et de nettoyage de l’environnement immédiat de ces hôpitaux sont actuellement menées.

Les équipements médicaux de radiologie, des laboratoires, des blocs opératoires, de réanimation, de dépistage et de diagnostic ont été acquis ainsi que les équipements bureautiques et administratifs, selon le même responsable.

L’EPH 4 mars 1956 sera divisé en deux parties, a précisé le directeur de la santé, ajoutant que la première de 80 lits sera réservée à la médecine générale de sorte à alléger la pression sur les autres établissements, et la seconde de 40 lits destiné s aux maladies psychiatriques.

Le même cadre a rappelé qu’au cours du premier semestre de cette année, l’hôpital Bendjedda Mehenia de médecine et chirurgie pédiatrique a été mis en service.

Ces nouveaux établissements disposent de tous les moyens pour la prise en charge des patients et leur éviter le déplacement vers les wilayas voisines.