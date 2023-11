Les prix du pétrole sont remontés légèrement lundi, après que l'Arabie saoudite et la Russie ont réaffirmé leurs baisses de production et d'exportation de brut jusqu'à la fin de l'année.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier, a pris 0,34% à 85,18 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en décembre, a gagné 0,38% à 80,82 dollars.

Les cours de l'or noir ont aussi été favorisés par le repli du dollar alors que le pétrole s'échange en dollar et qu'une baisse du billet vert rend le baril meilleur marché. L'Arabie saoudite et la Russie ont réaffirmé durant le week-end qu'ils maintiendraient leurs baisses de production et d'exportation dans les volumes prévus jusqu'à la fin de l'année.