Les éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Batna ont arrêté un individu impliqué dans une affaire de spéculation sur des produits de consommation et saisi des quantités de sucre, a indiqué lundi un communiqué des services de la Gendarmerie nationale.

"Des éléments de la section de recherches de la Gendarmerie nationale de Batna ont arrêté un individu âgé de 42 ans impliqué dans une affaire de spéculation sur des produits de consommation", a précisé la même source, soulignant que l'opération a été menée sur la base d'"informations faisant état d'un atelier clandestin dont le propriétaire, répondant aux initiales (A.H), transformait du sucre subventionné en miel".

"La perquisition des lieux par une patrouille constituée à cet effet, après accomplissement des procédures légales, s'est soldée par la saisie de 2.225 kg de sucre, de 1.560 bouteilles (50 cl) d'eau de rose périmée, de 72 bouteilles en verre (25 cl) d'eau de rose périmée, de 144 bouteilles (25 cl) de vinaigre de cidre et plus de 8.600 kg de miel sans marque ni étiquetage, dont une quantit é était destinée à la vente sous la marque +Balssam+", selon le communiqué.

"Une cuve d'une capacité de 1.000 litres, à moitié remplie de miel, a également été saisie, avec trois fours, un appareil de la marque ROSIERE et une importante quantité d'étiquettes et de matériel de conditionnement", a ajouté la même source.

Le mis en cause a été arrêté pour spéculation sur des produits de consommation, exercice d'une activité commerciale sans registre de commerce, non facturation et tromperie ou tentative de tromperie du consommateur.

"L'atelier clandestin a été mis sous scellés", ont fait savoir les services de la Gendarmerie, précisant que le miel saisi avait été détruit et les quantités de sucre blanc raffiné et l'appareil saisis avaient été remis à la direction du Domaine national.