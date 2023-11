Le Directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), M. Ahmed Slimani, a affirmé, lundi à Alger, que l'Office avait franchi, en coordination avec les secteurs concernés, "des étapes significatives" dans la préparation de la prochaine saison du Hadj 2024/1445.

Présidant à Dar El Imam (Mohammadia), la cérémonie de remises des autorisations à 50 agences de tourisme et de voyages qualifiées pour organiser la prochaine saison, M. Slimani a précisé que l'Office, en coordination avec les secteurs concernés, avait franchi "des étapes significative" dans la préparation de l'opération, et ce, en applications des orientations du Gouvernement qui a mis l'accent sur "la nécessité de préparer cette opération à l'avance".

"Les mesures prises dans le cadre des préparatifs en cours sont intervenues après la rencontre tenue avec le ministère saoudien du Hadj, et les bureaux des affaires du Hadj des différentes missions", a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, il a indiqué que "les récentes rencontres avec les sociétés de transport, pour mettre les bases du programme des vols, interviennent dans le cadre de l'exécution de l'agenda des opérations et des étapes préparatoires comprises dans le document des préparations préliminaires du ministère saoudien du Hadj, annoncées juste après la dernière saison du pèlerinage".

M. Slimani a estimé que la rencontre avec les 50 agences de tourisme et de voyages retenues pour cette année, constitue "le lancement effectif des préparatifs de la saison du Hadj", dans un contexte, a-t-il dit, "exceptionnel, qui marque le retour à la normale en matière du nombre de hadjis, en plus d'une panoplie de nouvelles procédures organisationnelles décrétées par les autorités du Royaume d'Arabie saoudite".

A cet égard, le directeur général de l'office a déclaré "qu'un soin a été apporté en amont à la passation des contrats et des services, tout en soutenant le système de formation et de sensibilisation sur le plan organisationnel, que l'office réalise sous la supervision du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs".

Dans le même cadre, M. Slimani a révélé "l'achèvement de tous les contrats liés au services de nos pèlerins notamment ceux liés à l'hébergement, au transport, et aux mesures liées aux rites du hadj, en attendant l'accomplissement des procédures d'organisation du travail des agences touristiques qui ont été chargées de s e rendre au Royaume d'Arabie Saoudite pour achever les préparatifs relatifs aux contrats restants". Concernant le processus de sélection et de classement des agences de tourisme et de voyages, le responsable a indiqué qu'il était basé sur "un cahier de charges présenté avec des critères visant à réaliser la vision de l'Etat d'élever le niveau de performance d'une manière qui reflète la bonne prise en charge de nos chers pèlerins".

Il a également souligné l'importance de la réunion d'orientation qu'il a tenue avec les agences concernées par l'organisation de la prochaine saison de hadj, estimant qu'elle constitue un véritable point de départ pour la préparation de la saison, dont tous les préparatifs seront finalisés au cours du mois de février prochain".