Une caravane d’information et de sensibilisation sur les missions de l’Office national du parc culturel Touat- Gourara-Tidikelt a été organisée au profit des écoliers de la wilaya de Timimoun, a-t-on appris jeudi des organisateurs. Placée sous le signe "Connaitre votre patrimoine et le préserver", cette manifestation tend à faire connaitre le patrimoine matériel et immatériel existant au niveau du parc culturel et la préservation de ses composantes, a indiqué à l’APS Mohamed Fayez, cadre de l’Office.

Le programme de cette caravane, menée en coordination avec la direction de l’Education, prévoit des activités de sensibilisation sur le patrimoine et les voies de sa préservation. Riche d'un patrimoine matériel et immatériel séculaire, la wilaya de Timimoun abrite plus de 480 casbah et Ksour témoignant d’une longue historie de la région, un système d’irrigation traditionnel désigne sous le vocable de Foggara, en plus d’un legs culturel consistant en des genres lyriques, dont l’Ahellil, classé patrimoine universel par l’UNESCO.

Elle compte aussi des vestiges et des sites arch éologiques, dont les grottes d’Ighzer et de Ksar Aghled, dans la commune de Ouled Saïd, qui font partie de cette richesse patrimoniale, très admirée par les touristes. Plusieurs vieux Ksour relevant du parc culturel Touat-Gourarra-Tidikelt ont été classés par l’Office, dont le site de Tinerkouk, qui a fait l’objet d’une opération de restauration, en attendant sa classification avec d’autres ksour et sites de la région en coordination avec le Centre algérien du patrimoine bâti en argile. Au regard de l’importance de ces Ksour et de leur valorisation économique, une ville cinématographique a été édifiée dans la wilaya, à l’initiative du ministère de la Culture et des Arts à l’effet de mettre en valeur ces espaces et bâtis de cette région par les producteurs.