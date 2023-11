Deux bibliothèques rurales de lecture publique seront "prochainement" ouvertes dans les deux communes de Lemsara et Yabous (wilaya de Khenchela), a indiqué dimanche le directeur local et de la culture et des arts, Mohamed Allouani. Les travaux de réalisation et d’équipement de la bibliothèque de Lemsara (930 m2) viennent d’être achevés en attendant son ouverture "sous peu" au public, a-t-il déclaré, notant que les réserves sont en train d’être levées sur le projet de la bibliothèque rural de Yabous (800 m2) dont les équipements viennent d’être acquis.

Selon le même responsable, la direction des équipements publics qui gère les deux projets procédera dans les prochains jours à la réception des deux équipements auprès des deux entreprises de réalisation avant leur transfert à la direction de la culture et des arts qui en assurera la mise en service dans les délais les plus proches. Après la levée du gel, ces deux projets ont été inscrits au programme complémentaire de développement décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la wilaya à la f in 2021 et leurs travaux de réalisation et d’équipement ont démarré au 3ème trimestre 2022 pour une enveloppe financière de 77 millions DA, a-t-on fait savoir.

Chacune de ces bibliothèques disposera d’un espace pour les personnes à besoins spécifiques, un autre pour les enfants, deux salles d’exposition, une salle de lecture collective et un espace internet, a précisé le directeur de la culture, ajoutant que ces bibliothèques seront un plus pour l’animation culturelle et assureront le prêt de livres aux enfants des localités reculées pour encourager la lecture.

La même source a rappelé d’autre part que l’horaire de travail de la bibliothèque principale de lecture publique "Sayd Laaroussi Benbelgacem" de Khenchela a été prolongé jusqu’à 22h00 pour permettre aux étudiants et chercheurs de bénéficier des prestations assurées par cette structure culturelle ouverte chaque jour pendant 14 heures.