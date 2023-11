Les services de la direction du commerce et de la promotion des exportations de Mila ont arrêté un programme qui garantit l’approvisionnement quotidien du marché local en légumes secs et riz, a indiqué lundi le responsable de cette direction, Abdelouahab Khelfaoui. Les mêmes services ont établi une liste des commerçants à s’approvisionner en légumes secs et riz auprès de la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) avec fixation du quota de chaque commerçant de sorte à assurer un approvisionnement quotidien du marché local, a précisé à l’APS le même cadre.

Selon Khelfaoui, les services de la direction du commerce veillent à assurer la disponibilité de ces denrées sur le marché local aux tarifs fixés avec un contrôle régulier des espaces commerciaux.

Il a également souligné que les services de la CCLS ont approvisionné au cours des deux dernières semaines le marché local de près de 600 quintaux de légumes secs et de riz par jour, ajoutant que 8.343,5 quintaux dont 4.206 quintaux de pois chiche, 2.467 quintaux de lentilles, 289,5 quintaux d’haricot et 1.381 quintaux de riz ont été ainsi distri bués durant cette période.

Ces quantités s’ajoutent à celles commercialisées chaque jour au niveau des points de vente de la CCLS et celles remises aux cantines des établissements scolaires, a précisé encore la même source.