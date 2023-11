Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, lundi à Alger, des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) de la circonscription électorale de Jijel pour

s'enquérir des préoccupations des citoyens de la wilaya en lien avec son secteur,

indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre avec la délégation parlementaire, composée des députés Touati Abderrezak, Bousbia Abdenour et Salim Tebboub, les préoccupations liées au raccordement des communes, des zones non raccordées et des nouvelles cités au réseau énergétique, notamment au gaz naturel, ont été évoquées, outre les projets d'investissement du secteur dans la wilaya et le financement des équipes sportives.

Après avoir répondu aux préoccupations soulevées par les députés, M. Arkab a fait savoir qu'il examinera toutes les propositions pour prendre les mesures nécessaires, soulignant "l'attachement du secteur à la concrétisation et la poursuite des programmes de raccordement énergétique dans la wilaya, à travers les projets en cours de réalisation et ceux programmés pour le raccordement de quatre (4) communes et de 22 zones au gaz naturel".

Il convient de noter que le taux de raccordement au réseau électrique dans la wilaya est de 93,5%, tandis que celui du raccordement au gaz naturel s'élève à 68%, conclut le communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

Lancement de la requalification de la plage d'échouage Rocher aux moules de Sidi Abdelaziz (directeur local)

L’opération de requalification de la plage d'échouage Rocher aux moules dans la commune de Sidi Abdelaziz (Jijel) a été lancée lundi avec pour but "la promotion de l’activité de la pêche", apprend-on du directeur de la pêche et de l’aquaculture, Omar Saïh Djebour.

Le même responsable a précisé à l’APS que dans le cadre de la promotion du secteur privé de la pêche artisanale, la direction de la pêche de Jijel a lancé la requalification de la plage d'échouage rocher aux moules de la commune de Sidi Abdelaziz.

Le projet dont le délai de réalisation est de six mois porte sur la construction de 10 entrepôts aménagés où les pêcheurs pourront stocker leur matériel, un hangar de couture des filets de pêche et un mur de clôture pour protéger le site contre l’ensablement en plus de l’éclairage, a ajouté le même cadre.

A terme, ce projet qui mobilise une enveloppe financière de 25 millions DA assurera un espace d’accostage pour 50 embarcations de pêche et favorisera l’encadrement de cette activité en offrant des espaces pour les éventuelles coopératives, a-t-il noté.

Un proj et similaire sera mené "prochainement" sur la plage d’Ouled Bounar à l’entrée Ouest de la ville de Jijel pour y assurer des espaces d'échouage pour les embarcations des pêcheurs de la région, a ajouté M. Saïh qui a souligné que la wilaya de Jijel compte 10 plages d'échouage.