Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, lundi, la Présidente directrice générale (P-dg) de la société italienne "ZHERO" spécialisée dans les énergies renouvelables, Alessandra Pasini, avec laquelle il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération et de favoriser l'investissement dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de l'ambassadeur d'Italie en Algérie et de cadres du ministère, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération et de favoriser l'investissement en matière d'énergies nouvelles et renouvelables, notamment la production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, l'interconnexion électrique avec l'Italie et le développement de l'hydrogène vert et de l'ammoniac, précise le communiqué. A ce propos, M. Arkab a présenté un exposé exhaustif sur le programme de développement des énergies nouvelles et renouvelables en Algérie par le groupe Sonatrach, ainsi que la stratégie nationale de développement de l'hydrogène.

Le ministre a, en outre, affirmé la disposition du secteur à renforcer la coopération en matière d'investissement dans les énergies renouvelables, à fournir les outils pratiques, techniques et scientifiques, à échanger les expériences et à assurer des formations et le transfert de technologies.

De son côté, Mme Pasini a présenté un exposé sur un projet de développement des énergies renouvelables et de production d'électricité verte en Algérie, en s'appuyant sur les technologies de pointe.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont convenu de la mise en place d'un groupe de travail conjoint en vue d'étudier tous les aspects du projet présenté par la société ZHERO, selon le ministère.

La société italienne "ZHERO" est l'une des entreprises pionnières en matière de développement des solutions et des projets d'énergies nouvelles et renouvelables et de leur stockage, en sus de l'interconnexion énergétique, de la réduction des émissions de gaz et de la facture de production, ainsi que du soutien du contenu local, en recourant aux technologies de pointe, conclut la même source.