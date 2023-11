La 6e session des consultations politiques algéro-sud-coréennes s'est tenue à Séoul et a permis aux deux parties de passer en revue l'état des relations bilatérales et d'évoquer les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Cette session s'est tenue sous la co-présidence, du côté algérien, du directeur général "Asie-Océanie" au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Naceur Boucherit, et de la directrice générale pour les Affaires de l'Afrique et du Moyen-Orient au ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Kim Eun-Jeong.

Elle a permis aux deux parties de passer en revue l'état des relations bilatérales et de la coopération économique entre l'Algérie et la Corée du Sud, ainsi que les voies et moyens permettant leur renforcement.

Les questions régionales et internationales d'intérêt commun ont également été au menu des discussions entre les deux hauts responsables, notamment la situation qui prévaut en Palestine, au Sahel, en Libye, dans la péninsule coréenne, ainsi que la question du Sahara occidental.

Les deux parties ont ainsi convenu d 'intensifier leurs échanges et de promouvoir davantage leur coopération et concertation, en particulier en perspective de leur accession prochaine, en tant que pays membres non-permanents, au Conseil de sécurité des Nations unies.