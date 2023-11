Trois (3) nouvelles écoles coraniques ont été ouvertes la fin du mois d’octobre dernier, dans la wilaya de Constantine, a indiqué lundi le directeur des affaires religieuses et des wakfs, Belkheir Boudraâ.

Ces écoles ont été réalisées à la circonscription administrative Ali Mendjeli et dans les communes de Constantine et de Zighoud Youcef, a précisé à l’APS, le même responsable.

M. Boudraâ a déclaré à ce sujet que la wilaya de Constantine dispose actuellement de plus de 500 classes relevant de 350 mosquées et 15 écoles coraniques, répartis à travers ses douze (12) communes.

Ce nombre d’écoles coraniques est fréquenté au titre de chaque saison, par près de 19.000 apprenants, tous âges confondus, selon les dernières statistiques établies par les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs.