Le Procureur général près la cour d'Alger a requis lundi le durcissement des peines pour l'ancien Premier ministre, Noureddine Bedoui, et l'ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, condamnés en juin dernier à 5 ans de prison ferme pour des faits de corruption.

Dans cette affaire en appel, Noureddine Bedoui et Abdelmalek Boudiaf sont poursuivis pour conclusion d'un marché douteux portant sur la réalisation de l'aérogare de Constantine lorsqu'ils étaient walis de cette wilaya.

Bedoui et Boudiaf sont également poursuivis pour abus de fonction et octroi d'avantages non justifiés.

L'ex-wali de Constantine, Taher Sekrane et l'ex-secrétaire général de ladite wilaya, Benyoucef Aziz sont poursuivis dans cette affaire.

Selon l'arrêt du renvoi, il s'agit d'un marché douteux portant sur la réalisation de l'aérogare de Constantine, où la surfacturation a entrainé la perte d'importantes sommes d'argent dans ce projet qui a été réceptionné après un délai de 10 ans au lieu des 48 mois fixés dans le cahier de charges.