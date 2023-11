Le Bureau de la Fatwa et de la réconciliation relevant du Haut Conseil Islamique (HCI) a traité plus de 8000 affaires depuis le début de l'année 2023, indique lundi un communiqué du Conseil.

Le Bureau œuvre à émettre des fatwa ou à réconcilier les parties en conflit dans différentes d'affaires "en tête desquelles les affaires de l'héritage, de l'état civil (notamment de divorce et de répudiation), les affaires commerciales et foncières, ainsi que les affaires des legs et des Frédah (droits de succession)", a relevé la même source.

Le Bureau de la Fatwa et de la Réconciliation du HCI fournit "des facilitations et œuvre à traiter les difficultés des citoyens ou celles qui engendrent des conflits, en privilégiant la modération et en suivant les us et les coutumes sociales dans la réconciliation", conclut le communiqué.