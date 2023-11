Les structures de santé de la wilaya d’Ouargla viennent d’être consolidées d’un nouveau centre d’hémodialyse susceptible d’améliorer la prise en charge des insuffisants rénaux, a-t-on appris jeudi des responsables du secteur de la Santé.

D’une capacité d’accueil de 40 lits, cette nouvelle structure réalisée au niveau de la zone des équipements au chef lieu de wilaya devra prendre en charge plus de 150 malades, réduire la durée des rendez-vous des patients et combler le déficit accusé au niveau de l’actuel service d’hémodialyse d’une capacité de 15 lits seulement, a indiqué le directeur du secteur Tarek Belbey.

Ayant nécessité 53 millions DA puisés du budget supplémentaire de la wilaya (BS-2022), ce centre, équipé de 40 dialyseurs, est doté de cinq bureaux de consultation et de traitement, de trois salles d’accueil, d’une pharmacie, d’un laboratoire d’analyses médicales, encadré par un staff médical et paramédical qualifié.

S’exprimant lors de l’inauguration de ce centre dans le cadre de la commémoration du 69ème anniversaire de la Guerre de libération du 1er novembre 1954, le wali d’Ouargla, Must apha Aghamir, a souligné que "cette structure devra contribuer à l'amélioration de la prise en charge médicale des insuffisants rénaux, dont le nombre est sans cesse croissant ces dernières années, et aussi ceux issus des wilayas voisines". Le même responsable a fait savoir que d’autres structures médicales devraient être inaugurées, en perspective, dont un centre de transfusion sanguine, appelé à réunir les conditions idoines à la satisfaction des donneurs et couvrir les besoins des services hospitaliers en cette matière vitale.