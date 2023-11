Pas moins de 327 foyers de la commune Emdjez Dechich (Sud-ouest de la wilaya de Skikda) ont été raccordés au réseau de gaz naturel, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya.

Selon la même source, les autorités de wilaya ont présidé dans le cadre de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, le raccordement de 327 foyers au réseau de gaz naturel à la faveur d’un réseau de 2 km à Boulaïnine au village de Rabah Dekich dans la commune de Emdjez Dechich relevant de la daïra d’El Harouch.

Le projet retenu au titre du programme de wilaya a nécessité une enveloppe financière de 21 millions DA dégagée du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales, a ajouté la même source qui a inscrit l’opération dans le cadre des efforts publics d’amélioration des conditions de vie du citoyen.

Depuis début 2023, plusieurs agglomérations rurales et zones d’ombre de cette wilaya ont été reliées au réseau de gaz naturel évitant aux citoyens les tracas liés au recours aux bouteilles de gaz butane, a-t-on fait savoir. Les efforts des autorité s locales sont dirigés vers le raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité du reste des villages et dechras reculées de toutes les communes à travers la mobilisation d’enveloppes financières "considérables" pour garantir le droit de tous les citoyens au développement local, a-t-on précisé.