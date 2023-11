La Direction de la protection civile d’Oran a lancé, dans le cadre d’une campagne nationale préventive sur les risques liées à la saison d’hiver, des opérations de sensibilisation dans plus de 100 établissements relevant de divers secteurs d'activité.

Conformément au programme élaboré par des directions de wilaya de la formation et l’enseignement professionnels, l’éducation, les rectorats des différentes universités et résidences universitaires d’Oran, des campagnes de sensibilisation ont été organisées et s’étaleront jusqu'à fin décembre prochain, au niveau des établissements affiliés à ces secteurs, afin de sensibiliser le plus grand nombre possible sur les différents dangers liés à la saison hivernale, notamment le risque d'intoxication au gaz, a souligné à l’APS le chargé d'information à la direction de la Protection Civile à Oran, Belaha Abdelkader .

Il s'agit d'un programme diversifié, visant à inculquer une culture préventive parmi les citoyens, en particulier chez les enfants et les jeunes, concernant les dangers liés à l'asphyxie par le gaz.

Au cours de cette campagn e, les agents de la protection civile, aux côtés d'autres acteurs, visiteront plus de 30 établissements de formation et d'enseignement professionnels, 30 écoles primaires, 25 CEM et 15 lycées, en plus des universités, des écoles supérieures, des résidences universitaires et autres. Des portes ouvertes et des caravanes de proximité seront également organisées au niveau de différents agglomérations, afin de sensibiliser les citoyens sur l'importance du suivi et de l'inspection des dispositifs et branchements de chauffage.

Oran, à l'instar des wilayas du pays, a lancé cette campagne nationale de sensibilisation, le 29 octobre dernier, sous le slogan "la prévention pour se protéger et protéger nos habitations du danger du gaz".

Au cours de la semaine écoulée, les services de la protection civile à Oran ont enregistré deux incidents liés au gaz (fuite d'un chauffe-eau et explosion d'une bouteille de gaz), qui ont fait six blessés, a-t-on appris du même responsable.