L’incendie survenu samedi en fin d’après midi à l’intérieur de l’unité "profert" de Bejaia, spécialisée dans la production de phytosanitaires et d'engrais, est maitrisé, apprend-on de la protection civile. "Le feu est maitrisé.

Il ne pose plus de risque", a souligné le commandant Soufi Fateh, chef d’unité opérationnelle, expliquant que l’opération d’extinction a connu des difficultés à cause des produits stockés dans les hangars, considérés comme "hautement inflammables".

Pour arriver à contenir l'incendie, il a fallu mobiliser d’"énormes moyens" de la protection civile mais aussi de plusieurs entreprises de la région à l’instar de Sonatrach et Naftal qui ont déployé leurs camions de lutte contre les incendies à réservoirs de mousse, plus adaptés à la nature de ce type d’incidents (Produits chimiques, hydrocarbures et plastiques), a fait savoir la même source. En milieu de soirée, le wali de Bejaia, Kamel Eddine Kerbouche s’est rendu sur les lieux du sinistre et s’est enquis de visu de l'intensité du feu et des solutions mises en œuvre pour y remédier.

Dimanche matin, l’in tervention vigoureuse engagée a donné ses fruits, se matérialisant par une réduction palpable du sinistre et surtout des risques de sa propagation dans et autour de l’usine.