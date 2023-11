Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a présidé, lundi au siège de la Cour suprême à Alger, l'ouverture de la nouvelle année judiciaire.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Ennadir Larbaoui, du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, M. Abderrachid Tabi, ainsi que de hauts responsables de l'Etat et de membres du gouvernement. La cérémonie d'ouverture a été entamée par la récitation de Versets du Saint Coran et l'exécution de l'hymne national.

Le Président de la République appelle à intenter une action judiciaire devant la CPI contre l'entité sioniste

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, lundi à Alger, tous les hommes libres du monde et les instances compétentes à intenter une action judiciaire contre l'entité sioniste devant la Cour pénale internationale (CPI) et les organisations internationales de défense des droits de l'homme.

Dans une allocution lors de l'ouverture de l'année judiciaire 2023-2024, le président de la République a appelé "tous les hommes libres du monde, les juristes arabes et les instances et organisations internationales à intenter une action judiciaire devant la CPI et les organisations internationales de défense des droits de l'homme, contre les violations" de l'entité sioniste commises à l'encontre du peuple palestinien pendant des décennies. Le président Tebboune a, en outre, précisé que "cette démarche est le moyen de mettre fin à l'impunité dont jouit l'occupation sioniste qui dure depuis des décennies", ajoutant qu'elle "constitue un refuge pour les frères palestiniens en vue de recouvrer leur droit à l'établissement de leur Etat indépendant, avec Al-Qods comme capitale".

Le Président de la République a, par ailleurs, fustigé "le silence de la communauté internationale face aux massacres quotidiens" perpétrés contre le peuple palestinien assiégé, en flagrante violation des règles du droit international humanitaire, d'autant que ces massacres constituent un génocide contre un peuple occupé, a-t-il dit.