La campagne de labours-semailles de la saison 2023-2024 concernera dans la wilaya d’Ouled Djellal une superficie de 3.140 hectares, apprend-on dimanche du directeur des services agricoles (DSA), Djameleddine Sedrate.

Cette superficie devrait permettre de produire plus de 80.000 quintaux de céréales dont 43.500 quintaux de blé dur et 30.000 quintaux d’orge de sorte à dépasser la récolte de la saison précédente qui avait atteint 52.322 quintaux, a précisé à l’APS le même responsable. Tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour assurer le succès de l’actuelle campagne des labours semailles qui démarrera "prochainement", a souligné le même cadre qui a relevé que les services agricoles mènent des actions de sensibilisation des agriculteurs pour les inciter à élargir les aires irriguées consacrées à la culture des céréales.

Une journée d’étude et de sensibilisation a été ainsi organisée en direction des céréaliculteurs pour l’explication de l’itinéraire technique spécifique à la céréaliculture en plus d’une rencontre de proximité de vulgarisation agricole, selon encore la même source.