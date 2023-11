Plus de 20 porteurs d'idées et de projets de startups de la wilaya de Djelfa prennent part au "Camp de formation des entrepreneurs", ouvert, dimanche, à la maison de l'environnement. "Ce camp pour les entrepreneurs en devenir s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de développement de la pensée entrepreneuriale chez la jeunesse algérienne, ciblant plusieurs wilayas du pays", a indiqué M. Mhamed Ouali, chargé de communication de l'Algerian Youth Entrepreneurs Foundation (AYEF), une fondation pour le soutien et le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes, organisatrice de l'événement.

Organisée sous le signe "Une vision prospective prometteuse pour un développement économique durable", cette manifestation de trois jours vise le développement de l'économie de la connaissance et le renforcement de la pensée entrepreneuriale, a-t-il ajouté Les participants à ce camp ont loué la sélection de Djelfa au titre de ce programme national, de nature à renforcer les capacités et aptitudes des participants, au vu de la qualité de l’encadrement assuré par des enseignants universitaires spécialisés et d'un cadre de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya qui a procédé, à l’occasion, à l'ouverture du premier atelier de ce camp de formation.

L’organisation de ce type de formations est devenue "un impératif pour accompagner les efforts des pouvoirs publics visant la relance de l'économie nationale à travers le renforcement de la culture entrepreneuriale parmi les jeunes", a souligné, pour sa part, la présidente de l'association locale "Iskandar pour la solidarité et la culture", Mme Aicha Bouzidi, Les ateliers de ce camp aborderont plusieurs axes liés notamment aux mécanismes de création d’une startup et à l’exploitation des systèmes de numérisation et de l'intelligence artificielle.