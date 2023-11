L'entreprise énergétique publique chinoise Sinopec et QatarEnergy ont signé samedi un accord de coopération concernant un contrat de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) de 27 ans ainsi que la participation dans une joint-venture. Selon un communiqué de Sinopec, dans le cadre de l'accord, QatarEnergy fournira chaque année trois millions de tonnes de GNL à Sinopec provenant du projet d'expansion North Field South (NFS).

En vertu de l'accord, signé à Shanghai lors d'une cérémonie spéciale, QatarEnergy va également transférer à Sinopec une participation de 5% d'une joint-venture qui possède l'équivalent de six millions de tonnes par an de capacité de production de GNL dans le projet NFS. Selon Sinopec, le projet d'expansion NFS permettra de construire deux nouvelles lignes de production de GNL d'une capacité de production de 16 millions de tonnes par an.