Les prévisions de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant la production mondiale de céréales en 2023 ont été maintenues à 2.819 millions de tonnes, selon son dernier bulletin sur l'offre et la demande de céréales.

"Les prévisions de la FAO concernant la production mondiale de céréales en 2023 ont été maintenues à 2.819 millions de tonnes, soit toujours 0,9 % (26 millions de tonnes) de plus que l'année précédente", précise l'organisation onusienne dans son document publié sur son site-web. Concernant la production mondiale de blé, elle devrait atteindre 785,1 millions de tonnes, un volume pratiquement inchangé par rapport aux prévisions du mois dernier et en recul de 2,2 % (18 millions de tonnes) si l'on compare à celui de l'an dernier, selon la FAO.

Les données nationales ont été quelque peu ajustées, notamment les prévisions concernant la production de céréales secondaires en Chine et dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont été revues à la hausse, et aux Etats-Unis d'Amérique et dans l'Union européenne, qui ont été revues à la baisse. Les prévisions concernant la production de blé ont été relevées pour les Etats-Unis d'Amérique et l'Iraq et abaissées pour le Kazakhstan et l'Union européenne. Les prévisions de la FAO concernant la production mondiale de riz en 2023-2024 s'établissent à 523,9 millions de tonnes, soit 0,8 % de plus que le niveau estimé pour 2022-2023 et une augmentation de 850 000 tonnes par rapport à ce qui était prévu précédemment.

Dans le cadre de ces nouvelles révisions, la production de l'Inde a été relevée, ce qui fait plus que compenser plusieurs autres révisions, en particulier un nouvel abaissement des perspectives de production en Indonésie On estime à présent que la consommation mondiale de céréales en 2023-2024 devrait atteindre 2.810 millions de tonnes, soit une hausse de 6,7 millions de tonnes par rapport aux prévisions d'octobre et 1,0 % de plus qu'en 2022-2023, tandis que les stocks mondiaux de céréales à la clôture des campagnes de 2024 ont été réduites de 2,9 millions de tonnes depuis octobre et ramenées à 881 millions de tonnes.

Le rapport stocks/consommation de céréales dans le monde en 2023-2024 devrait s'établir à 30,7%, ce qui représente une offre relativement confortable du point de vue historique et un niveau légèrement au-dessus de celui de 2022-2023 (30,5%), selon la FAO.