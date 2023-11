La joueuse de tennis polonaise Iga Swiatek a dominé la Bélarusse Aryna Sabalenka 6-3, 6-2 dimanche en demi-finale du Masters WTA de Cancun (Mexique) et lui ravira sa place de N.1 mondiale en cas de victoire en finale lundi.

Swiatek affrontera en finale l'Américaine Jessica Pegula, qui s'était qualifiée dès samedi. Swiatek et Sabalenka avaient débuté leur demi-finale samedi soir, mais le match avait été interrompu par la pluie (2-1 pour Swiatek dans la première manche). La finale a ainsi été repoussée à lundi (16h30 heure locale, 22h30 heure de Paris).

Swiatek a été intraitable dimanche, sachant profiter des nombreuses erreurs de son adversaire.

La Polonaise avait été N.1 mondiale pendant 75 semaines entre avril 2022 et septembre 2023 lorsque Sabalenka l'avait renversée.

Elle retrouvera le sommet de la hiérarchie en cas de victoire finale à Cancun.

Les mauvaises conditions de jeu et la qualité des courts ont nourri les critiques des joueuses et d'une partie du monde du tennis cette semaine, ainsi que le choix d'un tournoi en extérieur à Cancun en pleine saison des pluies.