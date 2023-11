L'équipe algérienne de tennis des U16-filles, a été versée dans la poule D en compagnie notamment du tenant du titre les Etats-Unis, à la phase finale de la Coupe du monde juniors (Billie Jean King, NDLR), prévue du 6 au12 novembre 2023 à Cordoue (Espagne), à l'issue du tirage au sort effectué dimanche.

Outre l'Algérie et les Etats-Unis, la poule D comprend également la Suède et la Serbie.

Selon les organisateurs, les seize (16) nations participantes sont réparties en quatre (04) poules.

Les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale (1e à la 8e place, NDLR), alors que les troisièmes et quatrièmes joueront les matchs de classement (9e à la 16e place, NDLR).

Composée des joueuses, Maria Badache (254e ITF juniors), Wissal Boudjemaoui (638e) et Melissa Rym Benamar Kerfah (1618e), l'équipe est dirigée par l'entraineur Djilali Laslah.

L'équipe algérienne est conduite par le premier vice-président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), M. Mohamed Tahar Azzi.

L'Algérie, qualifiée pour la première fois de son histoire à cette compétition mondiale, avait d écroché son billet en juillet dernier au Caire (Egypte), à l'issue de son sacre africain des U16/filles.

Voici par ailleurs la composante des quatre poules :

Poule A: République Tchèque, Australie, Lettonie, Australie

Poule B: Grande Bretagne, Argentine, Brésil, Kazakhstan

Poule C: Japon, Espagne, Colombie, Egypte

Poule D: Etats-Unis, Suède, Serbie, Algérie.