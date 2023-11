La Chine a envoyé vendredi avec succès un satellite d'expérimentation des technologies de communication dans l'espace depuis le site de lancement spatial de Wenchang, dans la province insulaire méridionale de Hainan, a rapporté l'Agence Chine nouvelle. Le satellite a été lancé à 22h54 (heure de Pékin) par une version modifiée de la fusée porteuse Longue Marche-7 et est entré avec succès sur l'orbite préétablie. Le satellite sera principalement utilisé pour des expérimentations sur les technologies de communication multibande à haut débit. Il s'agit de la 495e mission des fusées porteuses de la série Longue Marche.

Création d'un centre d'innovation sur les robots humanoïdes à Pékin

Un centre d'innovation sur les robots ''humanoïdes'' a été créé dans la capitale chinoise pour accélérer la fourniture de technologies et l'industrialisation de la production des robots, rapporte l'agence Chine Nouvelle.

La société du centre d'innovation des robots installée à Pékin, a été créée par des entreprises qui fabriquent déjà des robots complets, des composants de base et de grands modèles de robots, souligne t-on.

Le centre construira des plateformes mères matérielles et logicielles et se concentrera sur les problèmes clés qui doivent être résolus de toute urgence de l'industrie, tels que le système de contrôle des opérations et le système d'exploitation en open source.

"Pékin dispose d'une plateforme nationale d'inspection et d'essai des robots et d'un comité technique national de normalisation des robots, et mettra bientôt en place le fonds de développement de l'industrie des robots'', explique Chine Nouvelle. La Chine, ajoute la même source, s'efforcera de mettre en place des entreprises de production en séries de robots humanoïdes pôur créer un marché mondial des robots à l'orée 2025.