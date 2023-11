Les lignes téléphoniques et d'internet dans la bande de Ghaza ont été coupées dimanche soir par l'entité sioniste, pour la troisième fois depuis le début de l'agression sioniste, a annoncé l'opérateur palestinien Paltel.

"Nous avons le regret d'annoncer la coupure totale des communications et des services internet à Ghaza" après que la partie sioniste a débranché les serveurs, a indiqué Paltel dans un communiqué. Peu après la mise en place de ce black-out, les forces sionistes ont lancé de très intenses bombardements à Ghaza-ville et d'autres zones dans le nord de la bande de Ghaza.

Les déflagrations étaient tellement puissantes qu'elles pouvaient être entendues depuis Rafah à l'extrême sud de la Palestine, selon des médias. Quelques 9.883 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 26 milles ont été blessés, depuis le début de l'agression sioniste contre les Palestiniens à Ghaza et en Cisjordanie occupée.

Le Croissant-Rouge palestinien exhorte la communauté internationale à intervenir en urgence pour protéger l'Hôpital El-Qods

Le Croissant-Rouge palestinien (CRP) a exhorté, dimanche, la communauté internationale à intervenir en urgence pour protéger le personnel de l'Hôpital El-Qods, ses 500 patients et plus de 14.000 déplacés, dont une majorité d'enfants et de femmes, qui y ont trouvé refuge, alors que les forces d'occupation intensifient leurs bombardements aux abords de l'établissement, faisant plusieurs blessés.

"Les forces d'occupation ont intensifié, dès les premières heures ce matin, leurs bombardement aux abords de l'Hôpital El-Qods à Tel al-Hawa (Ghaza)", a indiqué à l'APS la porte-parole du CRP, Nebal Farsakh, expliquant que les ambulanciers ne peuvent même pas aller secourir les blessés en raison de l'intensité des frappes.

"Les forces d'occupation ciblent l'Hôpital depuis plus d'une semaine, mais les bombardements d'aujourd'hui sont les plus intenses enregistrés", a dit Nebal Farsakh, précisant que "les frappes ont fait plusieurs blessés, dont au moins quatre (4) dans un état grave parmi les déplacés ayant trouvé refuge dans l'établi ssement, qui ont reçu des éclats d'obus et des bris de verre, et deux (2) patients, dont un dans l'unité des soins intensifs".

L'Hôpital a également subi de "graves dégâts au niveau de l'unité des soins intensifs et aux troisième et quatrième étages", a-t-elle ajouté, prévenant que l'établissement pourrait subir une frappe directe si les violents bombardements se poursuivent.

A cette heure, tous les accès sont coupés, ce qui complique énormément, voire rend impossible le travail des équipes sur place, a déploré l'intervenante.

"Les violents bombardements aux abords de l'Hôpital se poursuivent sans arrêt et se rapprochent de plus en plus de l'établissement, qui risque à tout moment d'être ciblé directement", a averti la porte-parole du Croissant-Rouge palestinien, exhortant la communauté internationale à intervenir en urgence et sans délai pour protéger le personnel de l'Hôpital, ses 500 patients et plus de 14.000 déplacés, dont une majorité d'enfants et de femmes, qui y ont trouvé refuge.

Ghaza : les chefs des grandes agences onusiennes réclament un cessez-le-feu humanitaire immédiat

Les directeurs des principales agences de l'ONU ont publié dimanche un rare communiqué commun pour exprimer leur indignation face au bilan des victimes civiles à Ghaza et réclamer un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" dans l'agression sioniste contre les palestiniens.

"Depuis presque un mois, le monde observe la situation qui se déroule ... dans le Territoire palestinien occupé avec choc et horreur face au nombre (grandissant) de vies perdues et ravagées", ont écrit les chefs des agences onusiennes. Les dirigeants de 18 organisations dont l'Unicef, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation mondiale de la santé ont déploré le bilan des victimes de l'agression sioniste depuis le 7 octobre.

9.770 personnes sont tombés en martyrs dont la moitié des enfants, selon des sources palestiniennes, dans les bombardements de l'occupant sioniste effectués sans cesse sur la bande de Ghaza depuis le début de l'agression. A Ghaza, "une population entière est assiégée et attaquée, interdite d'accès aux (éléments) essentiels à la survie, (les habitants) sont bombardés à leur domicile, dans les abris, les hôpitaux et les lieux de culte. Cela est inacceptable", est-il écrit dans le communiqué. Davantage de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant doit être autorisé à entrer dans la bande de Ghaza pour venir en aide à la population, ont-ils ajouté. "Nous avons besoin d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Cela fait 30 jours. Trop c'est trop. Ceci doit cesser maintenant", ont-ils écrit dans le communiqué.