L'Union européenne (UE) a annoncé l'allocation de 28,5 millions de dollars supplémentaires au Soudan du Sud, à l'Ouganda, à la Somalie et à la République démocratique du Congo (RDC), principalement pour soutenir les personnes nouvellement déplacées fuyant les conflits et les événements climatiques.

Selon un communiqué du bloc, le financement de 6,8 millions d'USD pour le Soudan du Sud, où environ 2.000 personnes arrivent quotidiennement du Soudan voisin, soutiendra la réponse humanitaire dans les zones frontalières. "Parmi les nouveaux arrivants - réfugiés et rapatriés sud-soudanais - 70% sont des femmes et des enfants, et un sur cinq souffre de malnutrition", a précisé l'UE dans le communiqué. Le conflit au Soudan, qui a débuté à la mi-avril entre les Forces armées et les Forces de soutien rapide, a poussé 317.993 personnes à fuir ce pays pour le Soudan du Sud à la date du 16 octobre.

L'UE a par ailleurs indiqué que 5,9 millions d'USD supplémentaires soutiendraient la réponse humanitaire globale en Somalie, où environ deux millions de personnes auront besoin d'une aide humanitaire d'urgence en raison du conflit, des inondations et de l'épidémie de choléra avant la fin de 2023. Selon les Vingt-Sept, la Corne de l'Afrique et la région des Grands Lacs continuent d'être confrontées à des crises humanitaires multiples et imbriquées, aggravées par les conflits et les catastrophes liées au climat. L'UE a ajouté que 1,6 million d'USD seraient destinés au renforcement de la sécurité alimentaire en Ouganda, pour une population de réfugiés estimée à plus de 1,5 million de personnes, et que 14,2 millions d'USD seraient utilisés pour soutenir l'intensification de la réponse humanitaire en RDC dans un contexte d'escalade de la violence et de détérioration de la situation humanitaire.