L'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a annoncé, jeudi dans un communiqué, que la révision périodique des listes électorales pour l'année 2023 aura lieu du dimanche 5 novembre au mardi 5 décembre 2023.

"En application des dispositions des articles 62 et 65 de l'ordonnance 21-01 du 26 Rajab 1442 de l'hégire, correspondant au 10 mars 2021, portant loi organique relative au régime électoral, modifiée et complétée, l'ANIE tient à informer les citoyennes et les citoyens que la révision périodique des listes électorales de l'année 2023 aura lieu du dimanche 5 novembre au mardi 5 décembre 2023", précise le communiqué.

"Les citoyennes et les citoyens non inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans révolus au 31 décembre 2023 sont invités à s'inscrire auprès de la délégation communale de l'ANIE de leur lieu de résidence au niveau de la commission communale de révision des listes électorales", ajoute-t-on de même source.

Quant aux électeurs et électrices ayant changé de lieu de résidence, "ils doivent se rapprocher de la commission communale de révision des listes électorales à la délégation communale de l'ANIE au niveau de leur nouvelle résidence pour s'inscrire, munis d'une pièce d'identité et d'une attestation de résidence".

Quant aux électeurs préalablement inscrits, "ils pourront, en cas d'erreurs matérielles constatées dans leurs données sur la liste électorale par rapport à leur acte de naissance, soumettre une demande au niveau de la commission communale pour une révision des listes électorales concernées, et ce pour la conformité des données avec l'acte de naissance". Les citoyennes et citoyens peuvent accéder au site web de l'ANIE via le lien "https://servicesina-elections.dz'', pour une préinscription en ligne sur les listes électorales communales, sachant que les bureaux de la commission communale de révision des listes électorales restent ouverts de 09h00 à 16h30 durant les jours fixés, a noté l'ANIE. Concernant les citoyennes et les citoyens résidents à l'étranger, ''ils doivent se rapprocher des représentations diplomatiques ou consulaires pour leur inscription conformément aux mêmes démarches'', conclut le communiqué.