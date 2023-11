Au moins 51 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines blessés dans des bombardements de l'aviation sioniste qui avait ciblé dans la nuit de samedi à dimanche une maisons dans le camp d'Al Maghazi, dans la bande de Ghaza, selon l'agence palestinienne Wafa, qui avait rapporté auparavant le bilan de plus de 30 morts dans ces opérations barbares.

L'aviation sioniste avait visé, selon la même source, ''la maison de la famille Semaan, dans le camp d'Al-Maghazi, faisant des martyrs et des blessés''. D'autre part, les avions de combat d'occupation ont lancé des raids intensifs sur les quartiers de l'ouest et du nord de Ghaza et ont largué des bombes au phosphore blanc sur ces camps de réfugiés, des armes interdites selon les conventions internationales sur les armements, en particulier sur le camp d'Al-Shate, à l'ouest de Gaza.

''Les équipes de secours et d'ambulances ainsi que les citoyens ont également récupéré les corps de cinq martyrs et un certain nombre de blessés sous les décombres de la maison de la famille Abu Hasira, à l'ouest de Ghaza, qui avait été bombardée plus tôt par les avions d'occupation, tandis que les tentatives se poursuivent pour récupérer les corps et les blessés'', ajoute Wafa.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le ministère palestinien de la Santé avait rapporté qu'au moins 30 Palestiniens, en majorité des enfants et des femmes, étaient tombés en martyrs et une centaine d'autres blessés dans les bombardement de l'aviation sioniste contre le camp de réfugiés d'Al Maghazi, dans le centre de la bande de Ghaza.

La majorité des martyrs "sont des enfants et des femmes", a ajouté le ministère sur Telegram, affirmant que des maisons avaient été directement ciblées.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le nombre de martyrs et de blessés à la suite de l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza et en Cisjordanie, depuis le 7 octobre dernier, s'élève à 9.572 martyrs et plus de 26 000 blessés, dont plus des deux tiers sont des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Le ministère a expliqué que 9.425 martyrs sont tombés en martyrs dans la bande de Ghaza et plus de 25.000 ont été blessés, alors qu'en Cisjordanie, le nombre de martyrs s'est élevé à 147 et plus de 2.200de blessés.

Des milliers de manifestants à Washington pour demander un "cessez-le-feu" à Ghaza

Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans la capitale fédérale américaine, appelant à un "cessez-le-feu" immédiat dans la bande de Ghaza et l'arrêt de l'agression sioniste contre les Palestiniens, et fustigeant la politique américaine de soutien à l'entité sioniste.

Brandissant des drapeaux palestiniens et portant pour beaucoup le traditionnel keffieh, des milliers de personnes, jeunes pour la plupart, et des familles, se sont réunies à Washington au 29ème jour de l'agression sioniste contre la population palestinienne dans la bande de Ghaza, pour demander à "mettre fin tout de suite au siège de Ghaza". "Nous te disons non, Joe le génocidaire", clamaient des manifestants, en référence au président démocrate Joe Biden."Nous sommes autant des humains que les Ukrainiens", "Biden Biden, tu ne peux pas te cacher, tu as approuvé un génocide", pouvait-on lire sur les pancartes.

Le gouvernement américain a rejeté les appels à un "cessez-le-feu", appelant plutôt à des "pauses humanitaires". "Nous ne voterons pas pour le Parti démocrate" a dit Jasmine Iman 25 ans , venue exprès de New York, alors que Joe Biden est candidat à sa réélection en novembre 2024. "Nous allons nous assurer que tous les gens que nous connaissons ne votent pas pour le Parti démocrate pour cette raison". Comme elle, plusieurs manifestants avaient fait des heures de route pour participer à ce rassemblement, le plus grand organisé à Washington depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, assiégée depouis le 7 octobre dernier et soumise à des bombardements permanents depuis cette date.

France: plusieurs milliers de manifestants en soutien aux Palestiniens

Des milliers de personnes ont participé samedi en France à des marches de soutien aux Palestiniens de Ghaza, pilonnés par des bombardements des forces d'occupation sionistes.

A Paris, le cortège coloré de très nombreux drapeaux palestiniens a réuni environ 19.000 manifestants selon la préfecture de police, certains brandissant des pancartes clamant "Free Palestine" ("Libérez la Palestine"). Aux côtés de slogans de soutien à Ghaza, d'autres visent directement l'entité sioniste : "Boycott Israël" ou "Israël est un Etat terroriste !" peut-on lire sur certaines pancartes. Cette manifestation, à l'appel d'associations, de syndicats et de partis politiques, n'a pas été interdite par la préfecture de police, qui a rappelé en amont qu'elle ne tolérerait "aucun débordement".

Une quarantaine d'autres rassemblements avaient été annoncés dans toute la France. A Lyon notamment, la mobilisation a réuni sous une pluie diluvienne environ 5.000 personnes, selon la préfecture, derrière la banderole "Levée du siège criminel de Gaza, Liberté pour Ghaza". A Montpellier, dans le sud de la France, ils étaient 1.750 manifestants selon la préfecture, pour représenter un "cimetière des enfants martyrs de Ghaza". A Strasbourg, dans l'est du pays, 1.500 personnes, selon la police, ont également défilé.

La Turquie rappelle son ambassadeur auprès de l'entité sioniste

La Turquie a annoncé samedi le rappel de son ambassadeur auprès de l'entité sioniste "pour consultations", en raison de la poursuite de l'agression de l'occupant contre la bande de Ghaza.

L'ambassadeur Sakir Ozkan Torunlar a été rappelé compte tenu "de la tragédie humanitaire en cours à Ghaza causée par les attaques incessantes (de l'entité sioniste) contre des civils et le refus (d'accepter) un cessez-le-feu", a indiqué le ministère turc des Affaires étrangères.

Plutôt, le gouvernement du Honduras avait annoncé lui aussi le rappel de son ambassadeur auprès de l'entité sioniste, en signe de protestation contre la poursuite de son agression barbare contre les Palestiniens dans l'enclave palestinienne, sous double blocus.

Idem pour le Bahreïn qui a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur auprès de l'entité sioniste pour le même motif, ou encore de la Jordanie. Et la semaine dernière, la Colombie et le Chili ont rappelé leurs ambassadeurs respectifs, quelques heures seulement après que la Bolivie ait rompu ses relations avec l'entité sioniste.

Selon le ministère palestinien de la Santé, le bilan provisoire de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, depuis le 7 octobre dernier, est passé vendredi à au moins 9.299 martyrs et plus de 25.000 blessés.