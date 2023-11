L'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP) a salué l'initiative nationale de lutte contre le cancer lancée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique samedi un communiqué de cette association.

"L'UNOP tient à saluer l'initiative nationale de lutte contre le cancer qui vient d'être lancée par le Président de la République et se félicite de cette initiative heureuse", relève la même source, soutenant qu'elle permettra de coordonner les efforts des acteurs concernés par la lutte contre ce mal endémique des sociétés modernes.

En ce sens, l'UNOP a considéré "la mise en place de programmes à réaliser en matière de prévention et de dépistage précoce de cette maladie et de lutte contre les facteurs de risque", comme étant "la solution la plus viable et la plus pertinente de lutte contre le cancer".

L'UNOP a ajouté que cette initiative relève d'une démarche "à la hauteur d'une priorité de la politique nationale de santé publique".

"Nous sommes persuadés qu'il s'agit là, de la voie appropriée pour apporter des réponses satisfaisantes, rapides et opérationnelles aux difficultés vécues par les patients, ainsi qu'en ce qui concerne une meilleure disponibilité des médicaments anticancéreux et de l'accessibilité des thérapies les plus innovantes", ajoute le communiqué. L'UNOP a relevé à ce propos, qu'"un nombre important d'unités de fabrication de produits d'oncologie sont déjà entrées en phase de fabrication ou devraient l'être au cours des prochains mois, ce qui est de bon augure pour l'année 2024 en termes d'approvisionnement du marché et d'autosuffisance pour cette catégorie de médicaments et produits pharmaceutiques hautement sensibles".

Pour cette association, "le plan d'action ambitieux qui est porté par cette initiative, la mobilisation envisagée de la communauté scientifique et universitaire et les moyens humains et financiers mobilisés" confèrent "une dimension nouvelle à la lutte anti-cancer à court terme", en Algérie. Pour rappel, le Président de la République a annoncé, jeudi dernier, une initiative nationale de lutte contre le cancer, dans le cadre de son engagement à protéger et à promouvoir la santé des citoyens.

Le suivi de la concrétisation de cette initiative et l'évaluation de ses résultats seront assurés au niveau de la Présidence de la République.

Appel au renforcement de l'action commune entre les pays arabes (recommandations)

Les participants au 22e Congrès de l'Association médicale arabe contre le cancer (AMAAC) et au 15e Congrès d'oncologie, ont plaidé, samedi à Alger, au renforcement de l'action commune entre les pays arabes dans le domaine de la lutte contre le cancer dans la région.

Dans leurs recommandations sanctionnant les travaux de ce congrès, les participants ont appelé à la création d'une commission chargée de la recherche dans le domaine de la lutte contre le cancer, et ce, en coordination avec les associations américaines et européennes pionnières en la matière, présentes à cette rencontre, d'autant que le taux de propagation du cancer dans la région arabe "diffère complètement" de celui enregistré dans les pays occidentaux, lié essentiellement au facteur d'âge. A titre d'exemple, la moyenne d'âge d'atteinte au cancer du sein en Algérie est de 47 ans, tandis que dans les pays occidentaux elle s'élève à plus de 60 ans. A cette occasion, les spécialistes ont insisté sur l'impératif de renforcer la prévention dans les pays arabes, à même de "réduire le taux de mortalité de 10 à 15%", en sus d'améliorer la qualité de vie des patients à travers l'accès aux soins dans les différents services et spécialités.

Les experts ont, en outre, appelé à l'amélioration de la qualité du dépistage précoce, et à la fourniture de traitements nécessaires, notamment des traitements novateurs, à l'image de l'Algérie qui vient d'ajouter ces derniers à la nomenclature nationale des médicaments, comme l'a indiqué Pr Bounedjar, président de la Société Algérienne de Formation et de la Recherche en Oncologie (SAFRO).

Par ailleurs, et concernant la nouvelle instance pour la lutte contre le cancer dont la création a été décidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Pr Bounedjar l'a qualifiée de "feuille de route et de nouveau jalon, qui participera parallèlement au plan national de lutte contre le cancer, à l'amélioration de la prise en charge de cette maladie".

Il a, enfin, évoqué le contenu de la lettre du président de la République adressée aux participants au colloque, dans laquelle il les invite à l'établissement d'une enquête nationale afin de pouvoir lui adresser un rapport détaillé sur les réalisations accomplies et les manques à rattraper.

Le président de la SAFRO a, pour l'occasion, fait part du lancement d'une initiative de coopération avec les associations américaines, belges et françaises pionnières dans le domaine, pour l'établissement d'une stratégie de recherche sur le cancer en Algérie.